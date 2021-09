Anche i social nella strategia integrata di comunicazione digitale per le aziende di Italiaonline (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) - In Italia la quasi totalità di chi ha accesso a internet ha Anche un profilo social. Su 60 milioni di abitanti, il 67% della popolazione, circa 41 milioni di persone, ha una presenza su una piattaforma virtuale. Tra di essi l'85% dichiara di usarli con regolarità e di sentirsi attivamente ingaggiato, passandoci circa 2 ore del proprio tempo giornaliero. Ed è così che i social media sono diventati il luogo virtuale dove le aziende possono trovare i propri clienti. Qui infatti si tengono le conversazioni, si cercano informazioni, e si formano opinioni prima di procedere con le scelte di acquisto. “Diventa quindi fondamentale per le imprese esserci, al fine di farsi notare, raccontarsi e interagire sia con i potenziali clienti oltre che con quelli attuali”, dichiara Antonella ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) - In Italia la quasi totalità di chi ha accesso a internet haun profilo. Su 60 milioni di abitanti, il 67% della popolazione, circa 41 milioni di persone, ha una presenza su una piattaforma virtuale. Tra di essi l'85% dichiara di usarli con regolarità e di sentirsi attivamente ingaggiato, passandoci circa 2 ore del proprio tempo giornaliero. Ed è così che imedia sono diventati il luogo virtuale dove lepossono trovare i propri clienti. Qui infatti si tengono le conversazioni, si cercano informazioni, e si formano opinioni prima di procedere con le scelte di acquisto. “Diventa quindi fondamentale per le imprese esserci, al fine di farsi notare, raccontarsi e interagire sia con i potenziali clienti oltre che con quelli attuali”, dichiara Anto...

Advertising

lorepregliasco : Purtroppo è anche la conferma che troppo spesso le testate giornalistiche, con dentro giornalisti professionisti (!… - SkySport : #Allegri dopo #JuventusChelsea: 'Sabato il derby, ora la stessa Juve anche in campionato' #SkyUCL #SkySport #UCL - Ettore_Rosato : Da anni combattiamo #fakenews e propaganda d'odio social. Di comunicatori spietati ne abbiamo visti anche a Chigi.… - CoenMax3 : Efe Bal. Transessuale . dice in radio. Ho avuto molti clienti leghisti... Anche dirigenti leghisti... #morisi dice… - iimpulsivaa : Raga ma calma con le parole eh dire ad una persona che fa schifo oppure che una persona fa vomitare anche no. Qui s… -