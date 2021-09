Analisi del prezzo di LUNA: LUNA potrebbe toccare la Luna dopo l’aggiornamento a Columbus-5 (Di giovedì 30 settembre 2021) Il mercato delle criptovalute continua la sua lenta ripresa, infatti i prezzi delle maggiori criptomonete sono attualmente in crescita di circa l'1%. Terra (Luna) sta vivendo un inizio di giornata contrastato. Il prezzo è salito oltre il +1% a inizio giornata, ma è ora in calo del -0,6%. La altcoin potrebbe tuttavia ribaltare la situazione e recuperare nelle prossime ore e/o giorni. Un fattore capace di imprimere un rally è l'aggiornamento a Columbus-5 iniziato proprio questa mattina. l’aggiornamento apporterà miglioramenti, tra cui una maggiore scalabilità e interoperabilità con Cosmos, Solana e Polkadot. L'espansione dell'ecosistema Terra dovrebbe probabilmente portare a una maggiore domanda dello stablecoin del progetto, UST, infatti, con Columbus-5 ... Leggi su coinlist.me (Di giovedì 30 settembre 2021) Il mercato delle criptovalute continua la sua lenta ripresa, infatti i prezzi delle maggiori criptomonete sono attualmente in crescita di circa l'1%. Terra () sta vivendo un inizio di giornata contrastato. Ilè salito oltre il +1% a inizio giornata, ma è ora in calo del -0,6%. La altcointuttavia ribaltare la situazione e recuperare nelle prossime ore e/o giorni. Un fattore capace di imprimere un rally è l'aggiornamento a-5 iniziato proprio questa mattina.apporterà miglioramenti, tra cui una maggiore scalabilità e interoperabilità con Cosmos, Solana e Polkadot. L'espansione dell'ecosistema Terra dovrebbe probabilmente portare a una maggiore domanda dello stablecoin del progetto, UST, infatti, con-5 ...

