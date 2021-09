Amici 21 | le anticipazioni della terza puntata | doppia eliminazione

(Di giovedì 30 settembre 2021) Ecco cosa succederà nella prossimadi21: lein onda la prossima domenica. La scuola di Maria De Filippi cambia giorno ma non successo.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Ecco lesulla terza puntata di? Non andate oltre se non volete rovinarvi la sorpresa? Due gli eliminati di questa puntata, Mirko e Kandy. Ecco cosa è successo. Dario ha fatto la ...Oggi, martedì 29 settembre 2021, si è registrata la terza puntata dello speciale pomeridiano diche andrà in onda domenica 3 ottobre prossimo alle 14.10 su Canale 5 . Ecco ledettagliate direttamente diffuse dal portale quellochetuttivoglionosapere : Ospite della puntata: l'...Ecco cosa succederà nella prossima puntata di Amici 21: le anticipazioni della terza puntata in onda la prossima domenica.Amici 2021, anticipazioni puntata di domenica: chi ha vinto nella sfida tra Carola e il nuovo ballerino Dario e chi è stato eliminato?