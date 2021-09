Amici 2021 Anticipazioni terza puntata: due eliminazioni, sfide e una super ospite (Di giovedì 30 settembre 2021) La terza puntata è stata registrata ieri 29 settembre, ecco cosa vedremo tra sfide decise dai prof, eliminati e ingressi. L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di giovedì 30 settembre 2021) Laè stata registrata ieri 29 settembre, ecco cosa vedremo tradecise dai prof, eliminati e ingressi. L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

fattoquotidiano : Morisi, Conte: “Il metro di giudizio di Salvini è meno severo con gli amici”. Di Battista: “Anche lui è forte con i… - Agenzia_Ansa : Fedez stuzzica Salvini sul caso Morisi. Il rapper su Instagram: 'amici circensi vi avanza un naso rosso da prestarg… - petergomezblog : Care amiche, cari amici questa sera sul @Nove torna, dopo #crozza, #laconfessione. A @ritadallachiesa farò domande… - MarianoAmici : Ho pubblicato su TELEGRAM il FAC SIMILE dell’attestato di esenzione vaccinale VALIDO ANCHE PER L’ACCESSO AI SERVIZI… - matteotuccini : RT @iltirreno: ??Doring Falkenberg è stato collaboratore del regime di Pinochet, accusato di far sparire gli oppositori. Era in gita a Forte… -