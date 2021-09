Amazon Prime si scusa per la qualità delle immagini di Juventus-Chelsea

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 30 settembre 2021) Il calcio in streaming mostra un nuovo problema – più o meno inedito – nel corso della trasmissione di un evento live. Questa volta, tocca adche – fino a questo momento – non aveva subito particolari scossoni nel corsouscite come nuova piattaforma dove poter fruire del calcio in streaming. Durante la partita di Champions League(una di quelle della massima competizione europea che la piattaforma trasmette in esclusiva) diversi utenti hanno registrato una strana saturazionee, anche una volta tornati alleoriginali, unanel complesso più bassa rispetto all’evento di due settimane fa, quandoaveva ...