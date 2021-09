Altra condanna per Sarkozy: un anno di sorveglianza elettronica (Di giovedì 30 settembre 2021) L'ex presidente francese ha sforato il tetto legale per le spese legate alla campagna elettorale del 2012. A marzo era stato condannato a tre anni per corruzione Leggi su ilgiornale (Di giovedì 30 settembre 2021) L'ex presidente francese ha sforato il tetto legale per le spese legate alla campagna elettorale del 2012. A marzo era statoto a tre anni per corruzione

