Alosi lascia il calcio | si dimette l’allenatore dopo il pugno all’arbitro

(Di giovedì 30 settembre 2021) Giovanni, allenatore del Carpignano che domenica ha colpito l’arbitro con un, ha deciso dire ilGiovanni, allenatore del Carpignano, è salito tristemente agli onori della cronaca per unsferrato al direttore di gara Andrea Felis nella sfida contro l’Oleggio Castello a Paruzzaro. Come riportato da Goal.com,ha deciso dirsi. «Non cerco giustificazioni e mi prendo le mie responsabilità. Quello che potevo fare era chiedere scusa e a fine partita, quando ho parlato con l’arbitro dell’accaduto, c’è stato un confronto sereno. Ma la mia reazione resta inqualificabile e purtroppo non si può tornare indietro per rimediare. Mi auto-condanno ed è giusto che mi allontani dal, perché non mi ...