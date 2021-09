Alla Roma basta il turnover | tutto facile in Conference League | tre gol allo Zorya e primo posto nel girone

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 settembre 2021) ZAPORIZHIA (UCRAINA) (ITALPRESS) – Lafae vince la seconda partita su due in. Dopo la sconfitta nel derby, la squadra di Josè Mourinho riparte, batte 3-0 loa Zaporizhia e si regala il punteggio pieno nelcon sei punti, otto gol fatti e uno solo subito. L'allenatore portoghese conferma solo quattro giocatori scesi in campo al derby: oltre a Rui Patricio giocano Cristante, Ibanez ed El Shaarawy mentre Pellegrini torna dal 1? dopo la squalifica in campionato. Bocciati nuovamente Diawara e Villar con Darboe all'esordio stagionale. E' proprio il 2001 a dare il via all'azione dell'1-0: assist perfetto in profondità per El Shaarawy che salta Matsapura e appoggia in rete. Laabbassa i ritmi e sembra quasi concedere ...