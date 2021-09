Alitalia, l’unica cosa che prende il volo è la scadenza del 15 ottobre. Sempre più probabile il rinvio del debutto di Ita (Di giovedì 30 settembre 2021) Sinora il governo ha rispettato tutte le scadenze che si è posto, ha rivendicato ieri il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa. Ma la serie positiva rischia di interrompersi presto, tra un paio di settimane, per la precisione il 15 ottobre. È la data in cui dovrebbe partire a tutti gli effetti Ita, la nuova compagnia aerea che raccoglie il testimone da Alitalia. Ma il passaggio di consegne si sta rivelando molto più problematico del previsto e i ritardi si moltiplicano. Fonti vicine al dossier esprimono forti dubbi che c. Inoltre Aeroporti di Roma, la società che gestisce l’ aeroporto di Roma Fiumicino ed è controllata da Atlantia di cui la famiglia Benetton detiene il 30%, avrebbe chiesto che vengano rimborsati i debiti pregressi accumulati dai voli Alitalia per concedere lo scalo alla nuova compagnia. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Sinora il governo ha rispettato tutte le scadenze che si è posto, ha rivendicato ieri il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa. Ma la serie positiva rischia di interrompersi presto, tra un paio di settimane, per la precisione il 15. È la data in cui dovrebbe partire a tutti gli effetti Ita, la nuova compagnia aerea che raccoglie il testimone da. Ma il passaggio di consegne si sta rivelando molto più problematico del previsto e i ritardi si moltiplicano. Fonti vicine al dossier esprimono forti dubbi che c. Inoltre Aeroporti di Roma, la società che gestisce l’ aeroporto di Roma Fiumicino ed è controllata da Atlantia di cui la famiglia Benetton detiene il 30%, avrebbe chiesto che vengano rimborsati i debiti pregressi accumulati dai voliper concedere lo scalo alla nuova compagnia. Il ...

Advertising

mariodjskal : @Maubbi @OGiannino Questo è stato il percorso di Alitalia, punto… È l’unica per cui paghiamo multe dall’EU perché r… - gegi92 : @alessandrolnd @Alitalia Anche BA in Europa è ormai come state su un ryanair. L’unica cosa è che il bagaglio a mano… - RossSlik : RT @1982wolverine: @spighissimo Calendula era definito dal suo stesso partito 'ministro del disastro economico', ha messo piede nei peggior… - FedericoMorchi1 : @boni_castellane Condivido; ma vede che se poi il vicesegretario nonche reggente pro tempore dell'attuale primo par… - M_Mambelli : @gigica59 @CarloCalenda @MonicaCirinna Mah insomma. Lei dice “Alitalia e molte altre crisi”, sbagliando secondo me… -

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia l’unica Ita e Volotea si contendono i voli di continuità territoriale per la Sardegna Sky Tg24