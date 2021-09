Alis-Coldiretti | alleanza per rilanciare il made in Italy | emerso il ruolo chiave del trasporto e della logistica

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 30 settembre 2021) “L’incontro con il presidente nazionale diEttore Prandini è permotivo di orgoglio e soddisfazione, poiché testimonia quanto la nostra Associazione continui a fare sistema non solo nel comparto delma, in senso ancora più ampio, come raccordo tra industria, produzione e commercializzazione di ogni tipo di bene e, nello specifico,filiera agroalimentare”. Così il presidente diGuido Grimaldi ha commentato l’incontro, tenutosi a Roma presso la sede nazionale dell’Associazione, con il Presidente nazionale diEttore Prandini. “La collaborazione avviata oggi tra, che proseguirà nei prossimi giorni con la sigla di un’intesa e che ci vedrà ...