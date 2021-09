Alfonso Maria Di Somma conquista la Toscana

(Di giovedì 30 settembre 2021) Si è tenuto a Pontedera (Pi), domenica scorsa, il prestigioso premio letterario e culturale “Disarmiamo l’ignoranza”, nella suggestiva cornice Di Villa Crastan, un pregevolissimo palazzo in stile neorinascimentale disegnato dall’architetto Arrighi nel 1928. Quest’anno il concorso ha visto primeggiare un giovane scrittore cavese,Di, vincitore in ben due categorie: Sezione a tema libero e Racconto. L’autore si è aggiudicato, inoltre, una menzione speciale nella sezione poesia con una graziosa composizione dal nome “Come gli uccelli”. Nella sezione Racconto breve, è stata premiata un’opera cheDiha composto durante il periodo più duro della pandemia dal nome “Lettera dalla Luna”. La commissione ha ritenuto che lo scrittore: “ attraverso una fantasiosa e originale ...

Advertising

TVGHTR0PE : ma padre alfonso maria tava dov'è finito - bassairpinia : IL GIOVANE SCRITTORE ALFONSO MARIA DI SOMMA CONQUISTA LA PROVINCIA TOSCANA CON LE SUE OPERETTE. -… - NTR24 : Ecco ‘MILA’: a Sant’Agata de’ Goti un Museo itinerante per far conoscere Sant’Alfonso Maria de’ Liguori… - virusixx : RT @Bubi40649626: @KekkaW__ Autori e Alfonso più ipocriti e ottusi del mondo !!! Vabbè che è un gioco e ricordiamoci che la foto è una ,gar… - Bubi40649626 : @KekkaW__ Autori e Alfonso più ipocriti e ottusi del mondo !!! Vabbè che è un gioco e ricordiamoci che la foto è un… -

Ultime Notizie dalla rete : Alfonso Maria

Cronache Salerno

... Laura Paolini (Scelgo Cupra) Enrico Giampieri (Progetto Cupra) SantaNuova : Alfredo ... Gaetano Agostini (Uniti verso il futuro) Petritoli : Luca Pezzani Rapagnano : Elisabetta Ceroni,...... Matteo Salvini e della Giustizia,Bonafede, a verificare di persona lo stato di abbandono ... del sindaco Dario Allevi e del direttore del carcerePitaniello, avanza anche la possibilità ...Il gup di Napoli ha disposto i domiciliari per Giovanni Amendola e Raffaele Iovine (difesi dagli avvocati Raffaele Chiummariello e Alfonso Piscino)i due giovani condannati a sette ...Quest'ultima è una delle persone con cui Miriana non riesce ad andare d'accordo.“La trovo un po’ maleducata” dice in una clip in cui parla della situazione in casa: “Non mi piace il branco” conclude.