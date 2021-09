Alessandro Siani senza freni su Dazn: “Ma esiste?”. L’inevitabile reazione del pubblico (Di giovedì 30 settembre 2021) Battuta al vetriolo per il comico napoletano che si scaglia contro la celebre piattaforma streaming. Alessandro Siani si fa portavoce di nuomerosi tifosi italiani. E’ tra i comici più amati… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 30 settembre 2021) Battuta al vetriolo per il comico napoletano che si scaglia contro la celebre piattaforma streaming.si fa portavoce di nuomerosi tifosi italiani. E’ tra i comici più amati… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

biondeggiando : Io comunque perennemente bimba di Alessandro Siani ceh - maaparliamodime : Comunque ho una crush per alessandro siani fin da quando sono piccola, ogni volta che lo vedo in tv sono così ?? - Luisa72280405 : Alessandro Siani mi spezza troppo ?????? #Striscialanotizia - heiRicardo : Accesa la tv e becco striscia la notizia cinque secondi e l'unica cosa che ho da dire è che Alessandro siani mi sta troppo sul cazzo - disidrvtato_ : comunque una volta Alessandro Siani faceva ridere come ci è finito a striscia la notizia -