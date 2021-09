Alessandra Mastronardi interpreta la bellezza che si rivela ogni giorno (Di giovedì 30 settembre 2021) Alessandra Mastronardi sarà la prima Brand Ambassador worldwide del brand Collistar e volto delle campagne skincare per l’Autunno/Inverno 2021 e per tutto il 2022. Attrice italiana, conosciuta per i suoi ruoli in diversi film e serie televisive, debutta adolescente nelle serie TV, studia recitazione negli Stati Uniti ed è interprete di titoli di grande successo, conquistando l’amore del pubblico e apprezzamento da parte della critica. Fra le sue interpretazioni, ricordiamo il film «To Rome with Love» diretto da Woody Allen, la commedia «L’Ultima Ruota del Carro» con la regia di Giovanni Veronesi e il biopic «Life» diretto da Anton Corbijn. È stata la madrina della 76° edizione della Mostra del Cinema di Venezia nel 2019, e tornerà sugli schermi a dicembre 2021 con «Carla», nel ruolo della grande ballerina Carla Fracci che l’ha scelta personalmente per incarnarla. Leggi su vanityfair (Di giovedì 30 settembre 2021) Alessandra Mastronardi sarà la prima Brand Ambassador worldwide del brand Collistar e volto delle campagne skincare per l’Autunno/Inverno 2021 e per tutto il 2022. Attrice italiana, conosciuta per i suoi ruoli in diversi film e serie televisive, debutta adolescente nelle serie TV, studia recitazione negli Stati Uniti ed è interprete di titoli di grande successo, conquistando l’amore del pubblico e apprezzamento da parte della critica. Fra le sue interpretazioni, ricordiamo il film «To Rome with Love» diretto da Woody Allen, la commedia «L’Ultima Ruota del Carro» con la regia di Giovanni Veronesi e il biopic «Life» diretto da Anton Corbijn. È stata la madrina della 76° edizione della Mostra del Cinema di Venezia nel 2019, e tornerà sugli schermi a dicembre 2021 con «Carla», nel ruolo della grande ballerina Carla Fracci che l’ha scelta personalmente per incarnarla.

