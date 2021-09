Albarella | “Il Napoli ha l’obbligo di dare i giocatori alle Nazionali | in caso contrario c’è la squalifica”

Advertising

Calcio - Eugenioè intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC, Kiss Kiss, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul......Eugenio, preparatore atletico, ex, tra le altre, della Juventus e della Nazionale giapponese. 'Mi sembra fuori luogo, a 3 mesi dall'inizio della Coppa d'Africa, mettere pressione al, ...Albarella fa chiarezza sul Napoli e la Coppa D'Africa, precisando che il club ha l'obbligo di dare i giocatori, in caso contrario per gli stessi c'è la squalifica ...Su Radio Marte, è intervenuto Eugenio Albarella, preparatore atletico, ecco le sue parole: “Mi sembra fuori luogo, a 3 mesi dall’inizio della Coppa d’Africa, mettere pressione al Napoli, meritatamente ...