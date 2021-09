Agenzia delle Dogane, l’ex dirigente accusa Minenna: “Cacciato perché chiedevo chiarezza sulle missioni di una dipendente con lui”. Il direttore: “No, riorganizzazione annunciata” (Di giovedì 30 settembre 2021) All’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non si parla d’altro. Secondo un esposto depositato al tribunale di Roma e alla Guardia di finanza, l’ex dirigente Alessandro Canali sarebbe stato licenziato subito dopo aver denunciato presunte irregolarità relative a note spese per viaggi e missioni istituzionali della dipendente Patrizia Bosco con cui il direttore Marcello Minenna intratterrebbe una relazione sentimentale. Questa, secondo quanto riportato dal quotidiano Domani giovedì 30 settembre, è la versione di Canali che molto probabilmente finirà per presentare un esposto anche alla Corte dei Conti per danno erariale sulle spese per le trasferte. Tuttavia, secondo l’Agenzia, l’ex ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) All’e dei Monopoli non si parla d’altro. Secondo un esposto depositato al tribunale di Roma e alla Guardia di finanza,Alessandro Canali sarebbe stato licenziato subito dopo aver denunciato presunte irregolarità relative a note spese per viaggi eistituzionali dellaPatrizia Bosco con cui ilMarcellointratterrebbe una relazione sentimentale. Questa, secondo quanto riportato dal quotidiano Domani giovedì 30 settembre, è la versione di Canali che molto probabilmente finirà per presentare un esposto anche alla Corte dei Conti per danno erarialespese per le trasferte. Tuttavia, secondo l’...

Agenzia_Ansa : FORUM ANSA | Infrastrutture e transizione, incontro con il ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibi… - Agenzia_Ansa : L'ex presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy è stato condannato ad un anno di carcere senza condiziona… - Agenzia_Ansa : Momenti di tensione tra forze dell'ordine e manifestanti davanti al Mico: in un video visionato dall'ANSA si vede u… - statodelsud : Dal primo ottobre Agenzia delle Entrate – Riscossione attiva anche in Sicilia - Pino__Merola : Dal primo ottobre Agenzia delle Entrate – Riscossione attiva anche in Sicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Agenzia delle Su Sky Queen Latifah eroina oltre la legge in The Equalizer ... che fa da intermediario tra le due parti evitando che l'agenzia di intelligence più famosa d'... "The Equalizer", arricchisce il filone femminile delle serie tv di Sky. Dopo "The Nevers", "Coroner", "...

Francia. Un'altra condanna per Sarkozy e braccialetto elettronico all'ex presidente Per il Tribunale correzionale di Parigi, Sarkozy sapeva delle falsificazioni contabili pattuite fra il proprio partito (Ump) e l'agenzia di comunicazione Bygmalion per nascondere un maxi - sforamento ...

Dal primo ottobre Agenzia delle entrate-Riscossione attiva anche in Sicilia Palermomania.it Sequestro false 'Vespa' elettriche nel porto di Livorno - LIVORNO, 28 SET - Una partita di 'Vespa' con marchio Piaggio contraffatto proveniente dalla Cina è stata sequestrata dai funzionari delle Dogane di Livorno in porto. La presunta frode avrebbe intere ...

Vespa elettrica: sequestrati, a Livorno, 71 modelli contraffatti - Motoblog Tricolore ingannevole. L’Agenzia delle dogane e monopoli ha sequestrato l’intero lotto di 54 mezzi per indicazioni false riguardo la provenienza del prodotto - il logo sul frontale portava… Leggi ...

... che fa da intermediario tra le due parti evitando che l'di intelligence più famosa d'... "The Equalizer", arricchisce il filone femminileserie tv di Sky. Dopo "The Nevers", "Coroner", "...Per il Tribunale correzionale di Parigi, Sarkozy sapevafalsificazioni contabili pattuite fra il proprio partito (Ump) e l'di comunicazione Bygmalion per nascondere un maxi - sforamento ...- LIVORNO, 28 SET - Una partita di 'Vespa' con marchio Piaggio contraffatto proveniente dalla Cina è stata sequestrata dai funzionari delle Dogane di Livorno in porto. La presunta frode avrebbe intere ...Tricolore ingannevole. L’Agenzia delle dogane e monopoli ha sequestrato l’intero lotto di 54 mezzi per indicazioni false riguardo la provenienza del prodotto - il logo sul frontale portava… Leggi ...