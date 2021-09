Afghanistan | Qatar | Molto delusi dai talebani | è passo indietro

(Di giovedì 30 settembre 2021) 'Siamodagli ultimi sviluppi in, che costituiscono unnella tutela dei diritti umani'. Lo ha detto il ministro degli Esteri del, Sheikh Mohammed bin ...

Ilè stato finora un attore chiave nel nuovoe tra i principali mediatori con i Paesi occidentali. Il ministro delha parlato a Doha in una conferenza stampa con l'Alto ...'Siamo molto delusi dagli ultimi sviluppi in, che costituiscono un passo indietro nella tutela dei diritti umani'. Lo ha detto il ministro degli Esteri del, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al - Thani, lanciando un appello ai ...Le risposte condizioneranno in maniera determinante la traslazione di questo proposito dal reame delle idee a quello dei fatti Le uniche domande da porsi, a questo punto, sono le seguenti: Biden corre ...Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, il ministro degli Esteri del Qatar ha lanciato un appello all'Afghanistan affinché i talebani possano cambiare il loro modello islamico ...