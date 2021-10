Aerei | Ita sceglie Airbus per la nuova flotta Acquisirà 56 aerei fino al 2025

Advertising

Corriere : Ita, accordo miliardario con Airbus: compra 28 aerei nuovi e ne noleggia altri 31 - infoiteconomia : Ita svecchia la flotta Alitalia e acquista 28 aerei Airbus - Mastiff48 : Scelta oculata di #Ita,che nn ricade in errori madornali di #Alitalia,caduta nn solo x costi personale,quanto x aer… - cjmimun : Ita: Airbus partner strategico, 28 aerei in arrivo da fine primo trimestre 2022 - TerrinoniL : Ita, accordo miliardario con Airbus: compra 28 aerei nuovi e ne noleggia altri 31 -

Ultime Notizie dalla rete : Aerei Ita

..., decollerà il prossimo 15 ottobre con non pochi rallentamenti . Secondo quanto riportato da Aldo Fontanarosa per La Repubblica, la società debutterà con solo una parte dei suoidi flotta. ...Complessivamenteacquisirà nell'arco di piano "56Airbus in leasing a condizioni significativamente più vantaggiose di quelle riservate ad Alitalia", scrive la società.ITA ha firmato i Memorandum of Understanding con Airbus per l’acquisto di 28 nuovi aeromobili:10 Airbus A330neo per i collegamenti di lungo raggio, 7 esemplari della famiglia di aere [...] ...Ita ha scelto Airbus quale partner strategico per la flotta, firmando un Memorandum of Understanding con il gruppo per l'acquisto di 28 aeromobili ita, compra, 28-airbus ...