Adriana Volpe svela i retroscena della lite con Sonia Bruganelli. “Ecco cosa mi ha scritto in privato e cosa ha detto a Magalli” (Di giovedì 30 settembre 2021) Adriana Volpe e Sonia Bruganelli lunedì sera al GF Vip ci hanno regalato una bella catfight. Al contrario di quello che molti pensavano, gli attriti tra le opinioniste erano veri e le due in diretta si sono rinfacciate diverse cose. Oggi ospite a Casa Chi la conduttrice ha svelato qualche retroscena sulla discussione avuta con la moglie di Paolo Bonolis. “Non mi aspettavo tutto quello che è successo. Una cosa è il rapporto che abbiamo in puntata e un’altra è quello fuori. Ero convinta di aver instaurato un rapporto con lei. Avevo cercato in tutti i modi di legare. Le ho raccontato la mia vita privata. Quello che è accaduto mi ha destabilizzata. Lei ha detto che non è una mia amica e che quindi non si è fatta problemi. Questo mi ha ... Leggi su biccy (Di giovedì 30 settembre 2021)lunedì sera al GF Vip ci hanno regalato una bella catfight. Al contrario di quello che molti pensavano, gli attriti tra le opinioniste erano veri e le due in diretta si sono rinfacciate diverse cose. Oggi ospite a Casa Chi la conduttrice hato qualchesulla discussione avuta con la moglie di Paolo Bonolis. “Non mi aspettavo tutto quello che è successo. Unaè il rapporto che abbiamo in puntata e un’altra è quello fuori. Ero convinta di aver instaurato un rapporto con lei. Avevo cercato in tutti i modi di legare. Le ho raccontato la mia vita privata. Quello che è accaduto mi ha destabilizzata. Lei hache non è una mia amica e che quindi non si è fatta problemi. Questo mi ha ...

