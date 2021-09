Addio banconota da 500 euro e nuovo tetto ai contanti. La proposta

(Di giovedì 30 settembre 2021) In un position paper inviato alla Commissionepea, cinque paesi dell’Unione (Italia, Francia, Spagna, Olanda e Belgio) hanno chiesto di eliminare dalla circolazione lada 500e di porre unmassimo di 5milaper i pagamenti inin tutta l’Unionepea. Due misure, secondo i proponenti, contro il riciclaggio di denaro all’interno dell’Ue.500e criminalità Da cosa deriva la convinzione che le banconote di grosso taglio favoriscano fenomeni di riciclaggio? E’ stata la Serious Organised Crime Agency a scoprire nel 2010 che circa il 90% delle banconote da 500in circolazione in UK erano nelle mani delle organizzazioni criminali. Di qui la...

da 500 euro. Italia, Spagna, Francia, Belgio e Paesi Bassi hanno avanzato una precisa richiesta alla Commissione europea: l'estromissione totale dai circuiti di pagamento delle ...Banconote da 500 euro? La mossa anti - evasione dell'Europa L'opinione diffusa è che lada 500 euro, quindi la più alta in relazione all'euro, sia materiale prezioso per gli evasori, ...A sottoscrivere la richiesta anche Spagna e Belgio. Obiettivo: combattere il riciclaggio di denaro e l’evasione.Un tesoro nascosto costruito su una banconota che dal 2019 non viene più stampata, ma che è rimasta in circolazione, senza passare da banche e altre operazioni tracciate: quella da 500 euro. Nel posit ...