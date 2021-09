Ad agosto lieve calo degli occupati ma saldo positivo (Di giovedì 30 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ad agosto, rispetto al mese precedente, secondo i dati provvisori dell’Istat diminuiscono gli occupati e si registra un lieve calo dei disoccupati, a fronte di una crescita degli inattivi. La flessione dell’occupazione (-0,3%, pari a -80mila unità), osservata per gli uomini e in misura più accentuata per le donne, coinvolge dipendenti, autonomi e tutte le classi d’età. Il tasso di occupazione scende al 58,1% (-0,2 punti). La lieve diminuzione del numero di persone in cerca di lavoro (-0,2%, pari a -4mila unità rispetto a luglio) si concentra tra gli uomini, i giovani di 15-24 anni e gli ultra 50-enni. Il tasso di disoccupazione risulta stabile sia nel complesso (9,3%) sia tra i giovani (27,3%). Confrontando il trimestre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ad, rispetto al mese precedente, secondo i dati provvisori dell’Istat diminuiscono glie si registra undei dis, a fronte di una crescitainattivi. La flessione dell’occupazione (-0,3%, pari a -80mila unità), osservata per gli uomini e in misura più accentuata per le donne, coinvolge dipendenti, autonomi e tutte le classi d’età. Il tasso di occupazione scende al 58,1% (-0,2 punti). Ladiminuzione del numero di persone in cerca di lavoro (-0,2%, pari a -4mila unità rispetto a luglio) si concentra tra gli uomini, i giovani di 15-24 anni e gli ultra 50-enni. Il tasso di disoccupazione risulta stabile sia nel complesso (9,3%) sia tra i giovani (27,3%). Confrontando il trimestre ...

