Activision Blizzard e l'accordo da $18 milioni con la Federal Employment Agency: uno 'schiaffo in faccia' ai dipendenti (Di giovedì 30 settembre 2021) Un gruppo di lavoratori del settore tecnologico e dei videogiochi ha criticato l'accordo di Activision Blizzard con la U.S. Equal Employment Opportunity Commission, affermando che un fondo di compensazione di 18 milioni di dollari per i dipendenti che sono stati molestati o discriminati non è sufficiente. La dichiarazione della Campaign to Organize Digital Employees (CODE) è arrivata il giorno dopo che Activision ha annunciato i suoi piani in un comunicato stampa. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 30 settembre 2021) Un gruppo di lavoratori del settore tecnologico e dei videogiochi ha criticato l'dicon la U.S. EqualOpportunity Commission, affermando che un fondo di compensazione di 18di dollari per iche sono stati molestati o discriminati non è sufficiente. La dichiarazione della Campaign to Organize Digital Employees (CODE) è arrivata il giorno dopo cheha annunciato i suoi piani in un comunicato stampa. Leggi altro...

Advertising

ServiziAlLavoro : Activision Blizzard e molestie: verserà 18 milioni ad un ente governativo - TechPrincess Per chi se lo fosse perso,… - alfredopacino47 : RT @GameXperienceIT: Activision Blizzard pagherà 18 milioni a conclusione di una delle tante cause legali su molestie e discriminazioni h… - GameXperienceIT : Activision Blizzard pagherà 18 milioni a conclusione di una delle tante cause legali su molestie e discriminazioni… - KCrossGaming : ?? Nuovo Podcast! 'BLIZZARD: PRIMA 'CONDANNA' | FENOMENO NEW WORLD | BATTLEFIELD 2042: ECCO LA BETA ? #KristalNews #… - parliamodivg : Comunque da tutto questo o ne usciranno invincibile o ne usciranno distrutti… #Activision #Blizzard -