(Di giovedì 30 settembre 2021) AGI - Versa in gravi condizioni, con prognosi riservata, ladi 64 anni che ieri sera è stata ferita con un coltello dal figlio ventottenne. Il fatto è avvenuto alla marina di Cetraro (Cosenza), al culmine di unatra i due. La, Tina Avollo, è stata stata trasferita all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, dove si trova ricoverata in prognosi riservata: oltre ad essere statata ripetutamente, e' stata anche colpita più volte con alcuni oggetti, tra cui un mattarello. Il tutto si sarebbe verificato al culmine di unacausata dalle insistenti richieste di denaro da parte del figlio. I militari intervenuti sul posto, dopo aver udito dei forti lamenti provenire dall'interno dell'abitazione, sono stati costretti a sfondare la porta d'ingresso per poter soccorrere la ...

Advertising

sulsitodisimone : Accoltella la madre durante una lite per i soldi, la donna è grave - statodelsud : Accoltella la madre, uomo sottoposto a fermo - Pino__Merola : Accoltella la madre, uomo sottoposto a fermo - AnsaCalabria : Accoltella la madre, uomo sottoposto a fermo. La donna è in prognosi riservata ma fuori pericolo |#ANSA - Strill_it : Accoltella la madre dopo una lite: uomo sottoposto a fermo -

Ultime Notizie dalla rete : Accoltella madre

Secondo una prima ricostruzione,e figlio si trovavano in casa quando sarebbe scoppiata l'ennesima lite tra i due pare per motivi economici legati ad una richiesta di denaro . Una discussione ...La, di 66, è ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Al momento nei confronti dell'uomo non è stato ancora adottato alcun provvedimento, in attesa che sia sentito dal pm e che i carabinieri ...Sottoposto a fermo Mattia Spanò, il 28enne che nella serata di ieri ha inflitto numerose coltellate alla madre, Tina Avolio, di 64 anni, riducendola in grazi condizioni. (QUI) Il giovane, che sarebbe ...AGI - Versa in gravi condizioni, con prognosi riservata, la donna di 64 anni che ieri sera è stata ferita con un coltello dal figlio ventottenne. Il fatto è avvenuto alla marina di Cetraro (Cosenza), ...