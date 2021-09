“Abbiamo le lavatrici per il black”: l’inchiesta di Fanpage sulla campagna di Fratelli d’Italia a Milano. Tra “ammiratori di Hitler” e massoni – VIDEO (Di giovedì 30 settembre 2021) “Una serie di lavatrici”, “imprenditori col giro di nero“, il “black”. E poi “un gruppo trasversale, diciamo esoterico, dove ci sono diversi massoni, ammiratori di Hitler, ex militari”. È destinata a far discutere l’ultima inchiesta del sito Fanpage.it (qui il VIDEO completo). Ma anche a creare imbarazzo all’interno di Fratelli d’Italia. Tre anni fa, nel 2019, un giornalista di Fanpage si è finto un uomo d’affari e ha iniziato a frequentare un gruppo di personaggi di estrema destra a Milano. A guidarlo Roberto Jonghi Lavarini, il “Barone nero“, già candidato alla Camera da Fdi nel 2018 e condannato a due anni per apologia del fascismo. Incontrando Lavarini il giornalista di Fanpage ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) “Una serie di”, “imprenditori col giro di nero“, il “”. E poi “un gruppo trasversale, diciamo esoterico, dove ci sono diversidi, ex militari”. È destinata a far discutere l’ultima inchiesta del sito.it (qui ilcompleto). Ma anche a creare imbarazzo all’interno di. Tre anni fa, nel 2019, un giornalista disi è finto un uomo d’affari e ha iniziato a frequentare un gruppo di personaggi di estrema destra a. A guidarlo Roberto Jonghi Lavarini, il “Barone nero“, già candidato alla Camera da Fdi nel 2018 e condannato a due anni per apologia del fascismo. Incontrando Lavarini il giornalista di...

