A Visionarea Art Space fotografia e racconti di Paolo Ventura

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – Secondo appuntamento della nuova stagione diArt, mercoledì 6 ottobre 2021, con la mostra del fotografo, pittore, scenografo e costumista. La mostra, all’Auditorium della Conciliazione sino al 20 gennaio 2022, espone in anteprima assoluta ventuno acrilici su carta, che accompagnano l’autobiografia dell’artista, assieme a undici foto del ciclo Ex Voto.Art, con il sostegno della Fondazione Cultura e Arte, ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale di Emmanuele Emanuele, ha in programmazione quest’anno un focus sullaed i suoi mille volti. Riflettori puntati dunque sull’espressività narrativa diVitale, a partire dal libro AUTOBIOGRAFIA DI UN IMPOSTORE ...