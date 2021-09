A Roma riapre il Planetario, finalmente (Di giovedì 30 settembre 2021) Sette anni, quasi otto. È il tempo che, al momento dell’annunciata riapertura del Planetario di Roma agli inizi del 2022, sarà passato dalla sua chiusura nel 2014. L’annuncio è avvenuto il 28 settembre nel corso di una conferenza stampa svoltasi nel Planetario stesso in cui, tra le altre cose, gli astronomi hanno presentato le novità high tech che accompagneranno questa riapertura. https://www.youtube.com/watch?v=Ai An4SVcy4&t=1s Perché il Planetario era chiuso Roma ha un Planetario dal 1928, che inizialmente si trovava nell’aula ottagona delle Terme di Diocleziano, nei pressi di quella che oggi è Piazza della Repubblica. Negli anni Ottanta questo Planetario venne chiuso e per circa vent’anni Roma rimase sprovvista dell’importante polo museale. ... Leggi su wired (Di giovedì 30 settembre 2021) Sette anni, quasi otto. È il tempo che, al momento dell’annunciata riapertura deldiagli inizi del 2022, sarà passato dalla sua chiusura nel 2014. L’annuncio è avvenuto il 28 settembre nel corso di una conferenza stampa svoltasi nelstesso in cui, tra le altre cose, gli astronomi hanno presentato le novità high tech che accompagneranno questa riapertura. https://www.youtube.com/watch?v=Ai An4SVcy4&t=1s Perché ilera chiusoha undal 1928, che inizialmente si trovava nell’aula ottagona delle Terme di Diocleziano, nei pressi di quella che oggi è Piazza della Repubblica. Negli anni Ottanta questovenne chiuso e per circa vent’annirimase sprovvista dell’importante polo museale. ...

