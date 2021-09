A Radio 105 arrivano Francesco Facchinetti e Sabrina Scampini | sarà 105 Kaos !

Advertising

SpotandWeb : Nuova notizia: Da lunedì Francesco Facchinetti e Sabrina Scampini su Radio 105 - Giadahsospesap1 : RT @IlContiAndrea: Nuovi arrivi a Radio 105: Francesco Facchinetti e Sabrina Scampini presentano il programma '105 Kaos'. Dalle 18 alle 20… - GiusCandela : RT @IlContiAndrea: Nuovi arrivi a Radio 105: Francesco Facchinetti e Sabrina Scampini presentano il programma '105 Kaos'. Dalle 18 alle 20… - IlContiAndrea : Nuovi arrivi a Radio 105: Francesco Facchinetti e Sabrina Scampini presentano il programma '105 Kaos'. Dalle 18 all… - Radio_Speaker : Lunedì 4 ottobre prenderà il via su @Radio105 e Radio 105 Tv “105 Kaos”, il nuovo programma dell’emittente condotto… -

Ultime Notizie dalla rete : Radio 105

FM-world

Da lunedì 4 ottobre c'è qualcosa di nuovo su15 tv: prende il via infatti 'Kaos ', il nuovo programma condotto da Francesco Facchinetti e Sabrina Scampini . L'inedita coppia animerà un format contemporaneo, concreto e ...Jamie Spears da oggi non è più il tutore legale della figlia Britney: lo ha deciso la giudice della Superior Court di Los Angeles Brenda Penny. La decisione segna una vittoria per la popsta r che, ...Maluma e Kim Kardashian hanno un flirt? Tutto era iniziato quando erano stati visti ad alcuni eventi a Miami lo scorso febbraio. Si trattava della prima uscita pubblica della 40enne dopo il divorzio d ...In Turchia un uomo si è offerto per aiutare una squadra di ricerca che stava cercando un uomo scomparso, ma lo scomparso era effettivamente lui e se n’è accorto solo dopo un bel po’. Un 50enne di nome ...