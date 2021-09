A Procida si incontrano le Capitali della Cultura Il sindaco Ambrosino | Saremo un simbolo di rinascita

(Di giovedì 30 settembre 2021) Lacome leva per la ripartenza. In presenza. Si danno appuntamento a, capitale italiananel 2022, alcune tra le exli del Paese, designate dal Ministero a partire dal 2014. Nell’ambitoSummer School dell’università L’Orientale di Napoli “Incontri Mediterranei”, che quest’anno ha trattato il tema degli “Esili”, l’appuntamento conclusivo – in programma alle 10 di venerdì 1° ottobre – toccherà a realtà come Palermo e Bologna, Parma e Gorizia-Nova Gorica, le due città scelte comeeuropeeper il 2025,entrambe di confini, esiliati, rifugi. Con il coordinamento di Giuseppe Cataldi (L’Orientale), interverranno: Andrea Cusumano, ...

Ultime Notizie dalla rete : Procida incontrano

AgCult

Autori, artisti, educatoriil pubblico di piccoli e di grandi con laboratori di disegno ... la Reggia di Portici (h19.30 - 22.30), la Piazza Marina Grande a(h18 - 22), la sede del ...... la Sala Laguna, diventa una factory inclusiva dove le persone siper trasformare le ... passione per il suo lavoro e per, la sua isola. L'8 e il 9 settembre la Fondazione Centro ...La cultura come leva per la ripartenza. In presenza. Si danno appuntamento a Procida, capitale italiana della cultura nel 2022, alcune tra le ex capitali culturali del Paese, designate dal Ministero a ...PROCIDA – La cultura come leva per la ripartenza. In presenza. Si danno appuntamento a Procida, capitale italiana della cultura nel 2022, alcune tra le ex capitali culturali del Paese, designate dal M ...