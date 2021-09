A Jacopo Berrettini la prima wild card alla Tennis Napoli Cup

(Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiper il tabellone principale dellaCup, il Challenger Atp che si disputa dal 3 al 10 ottobre sui campi delClube che riporta il Grandein città dopo cinque anni di pausa. Ventidue anni, romano, fratello del top ten mondiale Matteo,ha il talento e la volontà per scalare le classifiche mondiali, rincorrendo le orme di Matteo, oggi numero 7 del mondo e primo giocatore nella storia delitaliano ad arrivare in finale a Wimbledon. L’invito speciale dell’organizzazione, ufficializzato dal direttore del torneo Angelo Chiaiese, ...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis: Jacopo Berrettini wild card alla Tennis Napoli Cup - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis: Jacopo Berrettini wild card alla Tennis Napoli Cup - Gazzettino : Un #berrettini alla #tennis #napoli Cup, è Jacopo fratello minore del numero 7 del mondo Matteo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis: Jacopo Berrettini wild card alla Tennis Napoli Cup - napolimagazine : Tennis: Jacopo Berrettini wild card alla Tennis Napoli Cup -

Ultime Notizie dalla rete : Jacopo Berrettini

Il Messaggero

... il tennis in casaè una questione di famiglia. Tutti i membri sono fan di questo sport e anche il fratelloè un giocatore professionista. Prima di affermarsi sul tennis, Matteo ha ...Io cercavo solo di battere Murray, e poi mi ero scaldato con. Mi è sempre piaciuto allenarmi e giocare con i giovani italiani. Poi si è creata una bella amicizia anche con Matteo: ...Jacopo Berrettini prima wild card per il tabellone principale della Tennis Napoli Cup, il Challenger Atp che si disputa dal 3 al 10 ottobre sui campi del Tennis Club Napoli e che riporta il ...All'ora di cena si parte con Opelka-Ruud, poi un altro incrocio tra Berrettini e Auger-Aliassime. Nella nottata italiana Matteo impegnato in coppia con Zverev ...