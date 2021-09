50enne disperso: ubriaco si unisce alle ricerche senza sapere che l’uomo scomparso era proprio lui (Di giovedì 30 settembre 2021) Una vicenda davvero bizzarra quella avvenuta a Inegöl, in Turchia, dove un 50enne ubriaco dato per disperso si è unito alle ricerche per trovare… se stesso! l’uomo infatti non si era reso conto che la persona cercata era proprio lui. La ricostruzione dei fatti Il protagonista di questa assurda ricerca è Beyhan Mutlu. Tutto è iniziato quando Mutlu, che stava bevendo in un pub con alcuni amici, si è allontanato dal locale e si è diretto verso i boschi. Non vedendolo tornare, gli amici hanno avvertito le autorità. La polizia ha organizzato una squadra di ricerca e diversi volontari si sono messi sulle tracce del 50enne. Mutlu, che girovagava ancora tra la vegetazione, si sarebbe quindi imbattuto in un gruppo di volontari ed ha deciso di unirsi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 settembre 2021) Una vicenda davvero bizzarra quella avvenuta a Inegöl, in Turchia, dove undato persi è unitoper trovare… se stesso!infatti non si era reso conto che la persona cercata eralui. La ricostruzione dei fatti Il protagonista di questa assurda ricerca è Beyhan Mutlu. Tutto è iniziato quando Mutlu, che stava bevendo in un pub con alcuni amici, si è allontanato dal locale e si è diretto verso i boschi. Non vedendolo tornare, gli amici hanno avvertito le autorità. La polizia ha organizzato una squadra di ricerca e diversi volontari si sono messi sulle tracce del. Mutlu, che girovagava ancora tra la vegetazione, si sarebbe quindi imbattuto in un gruppo di volontari ed ha deciso di unirsi ...

