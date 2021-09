47 Metri | Great White | clip in esclusiva del film

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 30 settembre 2021) 47è il nuovo capitolo della saga ad alta tensione di 47: il, unadel thriller in uscita al cinema oggi, giovedì 30 settembre. 47, di cui oggi vi presentiamo una videoin, è il nuovo capitolo del fortunato franchise sottomarino 47, del 2017. Ilesce nelle sale oggi, giovedì 30 settembre 2021, distribuito da Adler Entertainment. Lache potete vedere sopra è ambientata in alto mare, i cinque protagonisti sono a bordo della zattera che improvvisamente viene accostata da un delfino. Joji, scambiandolo per uno squalo, cerca di colpirlo rischiando ...