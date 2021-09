Zorya Luhansk-Roma, Mourinho in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di mercoledì 29 settembre 2021) La Roma, dopo l’ottimo esordio stagionale, vuole proseguire su questa strada anche contro lo Zorya Luhansk nel match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Conferece League 2021/2022. Il tecnico giallorosso Josè Mourinho alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di mercoledì 29 settembre alle ore 18:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SEGUI IL LIVE DELLA conferenza SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 settembre 2021) La, dopo l’ottimo esordio stagionale, vuole proseguire su questa strada anche contro lonel match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Conferece League 2021/2022. Il tecnico giallorosso Josèalla vigilia della gara, parlerà innella giornata di mercoledì 29 settembre alle ore 18:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SEGUI IL LIVE DELLASportFace.

