Zona Euro |  migliora fiducia economia a settembre

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – Migliora ladell’dilandia nel mese di. L’indice che misura il sentiment complessivo è salito a 117,8 punti, rispetto ai 116,9 punti del consensus ed ai 117,6 punti del mese precedente. Ladel complesso dell’Unionepea è stabile 116,6 punti. Il dato è reso noto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunitàpea (DG ECFIN). Per quanto riguarda le componenti dell’indice per l’, ladei consumatori migliora a -5,2 da -6,3, il clima nell’industria è stabile a +12,1 punti, nei servizi peggiora a +15,4 da +16,8 punti, così come nel commercio al dettaglio che si porta a +2,3 da +5,1 punti e nell’ambito dei servizi ...