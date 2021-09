“Zona Bianca”: tutte le anticipazioni del talk di Retequattro (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani e il leader della Lega Matteo Salvini saranno ospiti domani, mercoledì 29 settembre, a “Zona Bianca”, il programma di attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4, in onda in prima serata su Retequattro. Nel corso della serata, ampio spazio, inoltre, alla lunga inchiesta che la trasmissione segue da settimane legata ai comitati e alle associazioni che dicono di riuscire a guarire dal Covid con protocolli diversi da quelli del Ministero della Salute. Giuseppe Brindisi si confronterà con il presidente di una di queste organizzazioni e, con l’aiuto di medici e primari del calibro di Giuseppe Remuzzi e Matteo Bassetti, cercherà di dare risposte chiare e precise per dipanare il caos generato dai no-vax. E ancora, in vista delle imminenti elezioni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani e il leader della Lega Matteo Salvini saranno ospiti domani, mercoledì 29 settembre, a “”, il programma di attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4, in onda in prima serata su. Nel corso della serata, ampio spazio, inoltre, alla lunga inchiesta che la trasmissione segue da settimane legata ai comitati e alle associazioni che dicono di riuscire a guarire dal Covid con protocolli diversi da quelli del Ministero della Salute. Giuseppe Brindisi si confronterà con il presidente di una di queste organizzazioni e, con l’aiuto di medici e primari del calibro di Giuseppe Remuzzi e Matteo Bassetti, cercherà di dare risposte chiare e precise per dipanare il caos generato dai no-vax. E ancora, in vista delle imminenti elezioni ...

GiovaAlbanese : Apertura stadi: si passa in zona bianca dal 50% al 75% di capienza. Al chiuso, nei palazzetti, dal 35% al 50%. - QuiMediaset_it : A #ZonaBianca @giusbrindisi intervista @Antonio_Tajani e @matteosalvinimi. In prima serata su #Rete4… - Sabrina81853874 : RT @DiegoFusaro: Questa sera 29 settembre sarò ospite della trasmissione Zona Bianca su RETE4. - JoeBlack781 : @zona_bianca @rete4 Ovviamente non guarderò i programmi spazzatura - CavPaFra17 : @zona_bianca @rete4 Stasera vediamo che succede a LA7 , speriamo meglio di Brindisi. -