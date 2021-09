Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 29 settembre 2021 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Questa sera, mercoledì 29 settembre 2021, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 29 settembre 2021, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme. anticipazioni Al centro della puntata le interviste al coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani e al leader della Lega Matteo Salvini, che saranno ospiti di Zona Bianca, il programma di attualità ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 29 settembre 2021) Questa sera, mercoledì 29, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono lee glidi oggi, 29, di? Scopriamoli insieme.Al centrole interviste al coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani e al leaderLega Matteo Salvini, che sarannodi, il programma di attualità ...

Advertising

GiovaAlbanese : Apertura stadi: si passa in zona bianca dal 50% al 75% di capienza. Al chiuso, nei palazzetti, dal 35% al 50%. - QuiMediaset_it : A #ZonaBianca @giusbrindisi intervista @Antonio_Tajani e @matteosalvinimi. In prima serata su #Rete4… - monicaintre : RT @DiegoFusaro: Questa sera 29 settembre sarò ospite della trasmissione Zona Bianca su RETE4. - SerieTvserie : Zona Bianca: diretta, streaming, ospiti e tutto quello che c’è da sapere - zona_bianca : Nel primo anno di pandemia i cinghiali in Italia sono aumentati del 15%. Se fino a qualche anno fa in città non si… -