Zola | “La Juve dovrà fare qualcosa di speciale per battere il Chelsea”

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Gianfranco, ex attaccante di Cagliari e, nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, si è soffermato sulla sfida di questa sera che vedrà lantus protagonista contro i campioni in carica del. “Assenza Dybala e Morata? Senza di loro mi aspettoda Allegri. Sarà una partita difficilissima, ilè forte sotto tutti gli aspetti anche se l’assenza dell’ultim’ora di Kantè è pesante. Le squadre inglesi partono da un livello superiore e ladiper vincere la partita. Tuchel aveva già una squadra di grandissimo valore, con qualche lacuna: quella principale riguardava un riferimento di peso in attacco e con Lukaku ha preso ...

