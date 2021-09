Zola | Il Napoli controlla le gare | ma bisogna pensare alla Juventus

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Gianfrancoha concesso un'intervista al Corriere della Sera, ecco le sue dichiarazioni sul: "? Gli azzurri sono la squadra che mi ha sorpreso di più. Sta dando una dimostrazione di forza che va al di là dei risultati:le partite, si impone sugli avversari e lo fa con sicurezza. Spalletti sta facendo un lavoro eccezionale. Ma sarà un campionato molto aperto". "? Sarebbe un errore tagliare fuori così presto, ha già dimostrato di poter rimontare e vincere. Le romane probabilmente devono ancora crescere, ma sono una variabile impazzita e secondo me non sono del livello delle squadre di testa".

Al CorSera: "Il Napoli è la squadra che mi ha sorpreso di più, sta dando una dimostrazione di forza che va al di là dei risultati. Ascolti Allegri e migliorerà" Il Corriere della Sera intervista Gianfranco Zola. Il Napoli di Spalletti è la squadra che mi ha sorpreso di più. Questo il pensiero di Gianfranco Zola, che parla del momento degli azzurri ai microfoni del Corriere della Sera: "Sta dando una dimostrazione di forza che va al di là dei risultati". Zola: «Chelsea di un livello superiore alla Juventus». Le dichiarazioni dell'ex attaccante che conosce bene i Blues Gianfranco Zola ha parlato al Corriere della Sera verso Juve-Chelsea.