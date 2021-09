YouTube rimuoverà i video che fanno disinformazione sui vaccini

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 29 settembre 2021)tutta lasuidalla sua piattaforma, non solo quella riguardante il Covid-19 ma anche icontro irelativi al morbillo e alla varicella. In un post sul suo blog, l’azienda ha spiegato che oscurerà tutti i filmati secondo i quali inon riducono la trasmissione o la possibilità di ammalarsi e anche quelli che ricolleghino il vaccino all’autismo, al cancro o all’infertilità o secondo cui contengano meccanismi per tracciare i movimenti delle persone.ha anche chiuso due canali in lingua tedesca dell’emittente di stato russa RT, accusandoli disul coronavirus, causando la dura reazione di Mosca, che ha parlato di “guerra dell’informazione” e minacciato ...