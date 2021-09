YouTube chiude due canali di Russia Today. Mosca: "Censura contro i nostri media" (Di mercoledì 29 settembre 2021) Mosca, 29 settembre 2021 " La guerra fredda corre sul web. La Russia ha appena lanciato un ultimatum a Google , proprietaria di YouTube. Al centro della disputa, che assomiglia sempre più a una guerra ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021), 29 settembre 2021 " La guerra fredda corre sul web. Laha appena lanciato un ultimatum a Google , proprietaria di. Al centro della disputa, che assomiglia sempre più a una guerra ...

Advertising

SkyTG24 : YouTube chiude i canali in lingua tedesca di Russia Today, Mosca: “Atto di guerra” - dambrosioandrea : RT @SkyTG24: YouTube chiude i canali in lingua tedesca di Russia Today, Mosca: “Atto di guerra” - CimmeroIl : #Putin ha capito come si 'dialoga' con questi soggetti: '#YouTube chiude #rt Germania? Noi chiudiamo YouTube in tut… - infoitestero : Youtube chiude i canali della tv russa in lingua tedesca per disinformazione sul Covid. Mosca: “È guerra mediatica” - Cor_Com : #Youtube chiude due canali tedeschi di #RussiaToday. Il #Cremlino: “E’ guerra d’informazione”… -