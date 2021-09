Youth4Climate, Greta Thunberg: «I soliti bla, bla,bla». Sul palco con lei Nakate la voce dell’Africa che commuove tutti (Di mercoledì 29 settembre 2021) Chi sono i baby attivisti guarda le foto Bla, bla, bla. È questo che senza nessuna illusione si aspetta Greta Thunberg da queste cinque giornate del Youth4Climate a Milano, la conferenza dei giovani sul clima organizzata dal governo italiano come evento introduttivo alla Pre-Cop26. «Le solite grandi promesse». Annunci di obiettivi programmatici fondamentali da raggiungere, ma che restano sempre da raggiungere ad ogni incontro successivo. Leggi anche › Greta ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 29 settembre 2021) Chi sono i baby attivisti guarda le foto Bla, bla, bla. È questo che senza nessuna illusione si aspettada queste cinque giornate dela Milano, la conferenza dei giovani sul clima organizzata dal governo italiano come evento introduttivo alla Pre-Cop26. «Le solite grandi promesse». Annunci di obiettivi programmatici fondamentali da raggiungere, ma che restano sempre da raggiungere ad ogni incontro successivo. Leggi anche ›...

