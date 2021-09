Youth League, Juve Primavera sul velluto: 3 - 1 al Chelsea (Di mercoledì 29 settembre 2021) TORINO - Dopo il pari all'esordio in Youth League per la Juve Primavera arriva la prima vittoria: i ragazzi di mister Bonatti battono 3 - 1 il Chelsea e lo superano in testa alla classifica del ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 29 settembre 2021) TORINO - Dopo il pari all'esordio inper laarriva la prima vittoria: i ragazzi di mister Bonatti battono 3 - 1 ile lo superano in testa alla classifica del ...

Youth League 2021/2022: la Juventus supera il Chelsea ed è prima nel girone H La Juventus ha conquistato una splendida vittoria ai danni del Chelsea , a Torino, in occasione della seconda giornata dei gironi della Youth League 2021/2022 . Successo per 3 - 1 dei giovani bianconeri, sfavoriti alla vigilia, straordinari nel colpire più e più volte in contropiede, mettendo infine a segno un tris; risultato che sta ...

Youth League – Tris della Juventus sul Chelsea: bianconeri in testa al Girone H 2^ GIORNATA – Trionfo per 3-1 sui Blues ad opera di Soulé, Mulazzi e del subentrato Galante. Juve capolista con 4 punti. Prossimo impegno europeo a San Pietroburgo contro lo Zenit La Juventus di Andre ...

