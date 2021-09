Youth League, Domzale - Empoli 1 - 2: decidono Ekong e Baldanzi (Di mercoledì 29 settembre 2021) Domzale - Vittoria in Youth League per l' Empoli che supera in trasferta il Domzale con le reti di Ekong e Baldanzi. Momentaneo pareggio di Cerne. ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 29 settembre 2021)- Vittoria inper l'che supera in trasferta ilcon le reti di. Momentaneo pareggio di Cerne. ...

Advertising

romeoagresti : Anche Sami #Khedira presente a Vinovo ad assistere al match tra #JuveChelsea di Youth League ?? - Inter : ? | PRIMAVERA Vittoria nella seconda giornata di #UYL per i nerazzurri di @Chivu_Official ???? #ShakhtarInter 0?? -… - JuventusFCYouth : #Under19 | I convocati per #JuveChelsea di #UYL! ?? ? - sportli26181512 : Youth League, Domzale-Empoli 1-2: decidono Ekong e Baldanzi: La squadra di Buscè vince in trasferta con una rete pe… - EmpoliCalcio : Esordio con successo per gli azzurri in @UEFAYouthLeague, a Domzale la formazione di Buscè vince 2-1 con le reti di… -