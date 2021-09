Youth League 2021/2022: l’Atalanta domina lo Young Boys, tris e prima vittoria (Di mercoledì 29 settembre 2021) l’Atalanta ha sconfitto lo Young Boys al termine della seconda giornata dei gironi di Youth League 2021/2022, avendo la meglio mediante il risultato di 3-0. Prestazione memorabile dei giovani orobici, perennemente in controllo della sfida e qualitativamente superiori agli avversari. Lo Young Boys ha tentato di proporre calcio con De Donno e Appiah, durante le fasi iniziali del confronto europeo, sebbene la difensa atalantina abbia contenuto al meglio le loro iniziative. Dopo un periodo di stand-by, Oliveri ha punito la difesa elvetica al 20?: calcio piazzato conquistato da Omar, efficiente nel lavorare con il fisico, e trasformato dal centrocampista della compagine bergamasca. Raddoppio dell’Atalanta sul tramonto della ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 settembre 2021)ha sconfitto loal termine della seconda giornata dei gironi di, avendo la meglio mediante il risultato di 3-0. Prestazione memorabile dei giovani orobici, perennemente in controllo della sfida e qualitativamente superiori agli avversari. Loha tentato di proporre calcio con De Donno e Appiah, durante le fasi iniziali del confronto europeo, sebbene la difensa atalantina abbia contenuto al meglio le loro iniziative. Dopo un periodo di stand-by, Oliveri ha punito la difesa elvetica al 20?: calcio piazzato conquistato da Omar, efficiente nel lavorare con il fisico, e trasformato dal centrocampista della compagine bergamasca. Raddoppio delsul tramonto della ...

Advertising

Inter : ? | PRIMAVERA Vittoria nella seconda giornata di #UYL per i nerazzurri di @Chivu_Official ???? #ShakhtarInter 0?? -… - JuventusFCYouth : #Under19 | I convocati per #JuveChelsea di #UYL! ?? ? - tuttoatalanta : Youth League, l'Atalanta riscatta il ko contro il Villarreal: 3-0 allo Young Boys - TUTTOJUVE_COM : Youth League, le formazioni ufficiali di Juve-Chelsea: Miretti e Soulé titolari - GiovaniBN : ? Youth League, per #JuveChelsea di oggi pomeriggio convocati anche #Garofani, #Miretti e #Soulé 'in prestito' dall… -

Ultime Notizie dalla rete : Youth League DIRETTA JUVENTUS PRIMAVERA CHELSEA/ Streaming tv: Antonio Nobre è l'arbitro DIRETTA JUVENTUS PRIMAVERA CHELSEA: L'ARBITRO Quest'oggi, la d iretta tra Juventus primavera e Chelsea per la Youth league sarà affidata al fischietto portoghese Antonio Emanuel Carvalho Nobre, che pure per l'occasione sarà oggi accompagnato dagli assistenti Luciano António Gomes Maia e Nelson Filipe Vila ...

"Giovani costruttivi e maturi. Le loro proposte alla Cop26" ... Marirosa Iannelli, coordinatrice della sezione Clima e advocacy di Italian Climate Network , youth ...perde 2 - 1 in casa contro l'Atletico Madrid nel match valido per il gruppo B di Champions League. ...

Perché l'Empoli gioca in Youth League Goal.com Youth League 2021/2022: l’Atalanta domina lo Young Boys, tris e prima vittoria L’Atalanta ha sconfitto lo Young Boys al termine della seconda giornata dei gironi di Youth League 2021/2022, avendo la meglio mediante il risultato di 3-0. Prestazione memorabile dei giovani orobici, ...

Youth League: l’Atalanta Primavera cala il tris allo Young Boys Partita frizzante ma a senso unico per la formazione bergamasca, che ottiene così la prima vittoria del girone Finisce 3-0 tra Atalanta Primavera e Young Boys, i bergamaschi di Brambilla travolgono la ...

DIRETTA JUVENTUS PRIMAVERA CHELSEA: L'ARBITRO Quest'oggi, la d iretta tra Juventus primavera e Chelsea per lasarà affidata al fischietto portoghese Antonio Emanuel Carvalho Nobre, che pure per l'occasione sarà oggi accompagnato dagli assistenti Luciano António Gomes Maia e Nelson Filipe Vila ...... Marirosa Iannelli, coordinatrice della sezione Clima e advocacy di Italian Climate Network ,...perde 2 - 1 in casa contro l'Atletico Madrid nel match valido per il gruppo B di Champions. ...L’Atalanta ha sconfitto lo Young Boys al termine della seconda giornata dei gironi di Youth League 2021/2022, avendo la meglio mediante il risultato di 3-0. Prestazione memorabile dei giovani orobici, ...Partita frizzante ma a senso unico per la formazione bergamasca, che ottiene così la prima vittoria del girone Finisce 3-0 tra Atalanta Primavera e Young Boys, i bergamaschi di Brambilla travolgono la ...