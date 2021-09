Y: L’ultimo uomo, parla il protagonista: “Sono stato deluso di non avere una vera scimmia sul set!” (Di mercoledì 29 settembre 2021) La nostra intervista video a Ben Schnetzer, protagonista maschile di Y: L'ultimo uomo, la serie tratta dal fumetto di Brian K. Vaughan, nella sezione Star di Disney+ dal 22 settembre. Da un'opera a fumetti intrigante e di grande qualità e successo arriva Y: L'ultimo uomo, la serie disponibile sul canale Star di Disney+ con un episodio a settimana dopo i due pubblicati il 22 settembre. In un cast di attrici di spicco, troviamo anche Ben Schnetzer, interprete di Yorick Brown, ultimo uomo rimasto in vita dopo un evento inspiegabile che ha ucciso tutti gli esseri viventi di sesso maschile... o quasi. Yorick è un giovane escapista, figlio di un membro del Congresso degli Stati Uniti, costretto a lottare per rimettere in piedi quello che è andato perduto o addirittura costruire … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 settembre 2021) La nostra intervista video a Ben Schnetzer,maschile di Y: L'ultimo, la serie tratta dal fumetto di Brian K. Vaughan, nella sezione Star di Disney+ dal 22 settembre. Da un'opera a fumetti intrigante e di grande qualità e successo arriva Y: L'ultimo, la serie disponibile sul canale Star di Disney+ con un episodio a settimana dopo i due pubblicati il 22 settembre. In un cast di attrici di spicco, troviamo anche Ben Schnetzer, interprete di Yorick Brown, ultimorimasto in vita dopo un evento inspiegabile che ha ucciso tutti gli esseri viventi di sesso maschile... o quasi. Yorick è un giovane escapista, figlio di un membro del Congresso degli Stati Uniti, costretto a lottare per rimettere in piedi quello che è andato perduto o addirittura costruire …

