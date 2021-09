Xbox Series X|S ufficialmente compatibili con Dolby Vision fino a 120 Hz anche per i giochi (Di mercoledì 29 settembre 2021) Le due nuove console Xbox sono pronte per il Dolby Vision, ma Dolby avvisa che per un'esperienza di gioco ottimale i TV devono supportare la modalità automatica a bassa latenza (ALLM) e la frequenza di aggiornamento variabile (VRR). Già disponibili o in arrivo più di 100 titoli e compatibilità con quelli più vecchi in futuro.... Leggi su dday (Di mercoledì 29 settembre 2021) Le due nuove consolesono pronte per il, maavvisa che per un'esperienza di gioco ottimale i TV devono supportare la modalità automatica a bassa latenza (ALLM) e la frequenza di aggiornamento variabile (VRR). Già disponibili o in arrivo più di 100 titoli età con quelli più vecchi in futuro....

Advertising

Digital_Day : Già disponibili o in arrivo più di 100 titoli e compatibilità con quelli più vecchi in futuro. - ArmandaGelsomin : RT @PassioneXbox: Trasportare Xbox Series X (anche Series S) in tutta sicurezza? Ci pensa Hyperkin con la sua borsa 'The Rook'. Seguici su… - TheAizien : RT @XboxItalia: Appoggia il controller e prenditi pure un istante per fissare, ti capiamo! Ora puoi godere di un'esperienza totalmente imm… - misteruplay2016 : Xbox Cloud Gaming su console iniziano i test ‘Beta’. I giochi next-gen di Xbox Series X/S anche su Xbox One - duke_unreal : RT @gamescore_it: Ghostrunner è disponibile da oggi su PS5 e Xbox Series X/S! - -