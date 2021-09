WTA Chicago III 2021 | 29 settembre amaro per Bianca Andreescu Passano Svitolina e Azarenka | forfait Kontaveit

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 settembre 2021) Cominciano ad entrare in azione le teste di serie importanti in quel di, nel WTA 500 che precede Indian Wells. Nella terza giornata, però, non tutte sopravvivono all’esordio: è il caso, per esempio, di. La canadese esce sconfitta dal confronto con la pericolosa americana Shelby Rogers, ed è un 6-4 7-5 che di male ne fa parecchio all’ex vincitrice degli US Open. Altre tre le teste di serie che si perdono per strada: l’estone Anettabbandona il torneo a causa di un infortunio alla coscia sinistra, lasciando così strada alla giapponese Mai Hontama, che entrerà in questo modo nelle prime 180 del ranking WTA in qualunque caso. Fuori anche la slovena Tamara Zidansek, che subisce un 6-2 7-5 dalla ceca Tereza Martincova. Il colpo più forte, in termini di pura classifica, lo mette a segno però ...