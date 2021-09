Will Smith e sua moglie Jada hanno scelto il poliamore: ecco cosa hanno dichiarato (Di mercoledì 29 settembre 2021) Will Smith ha confessato: lui e sua moglie sono una coppia aperta alla poligamia. Il matrimonio non deve trasformarsi in una prigione. Le esperienze, le libertà che ci siamo dati l’un l’altro e il sostegno incondizionato, per me, sono la più alta definizione di amore. fonte: fanpage.it È con queste parole che l’attore ha fatto coming out con sua moglie Jada, ammettendo di non essere una coppia non convenzionale. I due, infatti, avrebbero rifiutato la monogamia per scegliere il poliamore. I due coniugi, cioè, avrebbero aperto la coppia a rapporti extraconiugali purché tra loro ci sia massima sincerità e trasparenza. Will e Jada sono sposati da 25 anni, ma i tradimenti sarebbero stati diversi e tutti sofferti. Come quando ... Leggi su trashblog (Di mercoledì 29 settembre 2021)ha confessato: lui e suasono una coppia aperta alla poligamia. Il matrimonio non deve trasformarsi in una prigione. Le esperienze, le libertà che ci siamo dati l’un l’altro e il sostegno incondizionato, per me, sono la più alta definizione di amore. fonte: fanpage.it È con queste parole che l’attore ha fatto coming out con sua, ammettendo di non essere una coppia non convenzionale. I due, infatti, avrebbero rifiutato la monogamia per scegliere il. I due coniugi, cioè, avrebbero aperto la coppia a rapporti extraconiugali purché tra loro ci sia massima sincerità e trasparenza.sono sposati da 25 anni, ma i tradimenti sarebbero stati diversi e tutti sofferti. Come quando ...

