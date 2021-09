Warby Parker | debutto positivo sul NYSE

(Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) –– società statunitense attiva nel settore degli occhiali da vista e da sole – ha registrato unsul New York Stock Exchange, dove si è quotata tramite direct listing. Il titolo scambia sopra quota 53 dollari, in rialzo del 34% rispetto al prezzo di riferimento di 40 dollari. Il balzo del titolo nel primo giorno di negoziazione le fornisce una capitalizzazione di circa 6 miliardi di dollari. Il direct listing prevede chenon emetta delle nuove azioni, ma si limiti ad offrire agli investitori il suo stock privato, seguendo la strada che negli ultimi mesi hanno scelto Coinbase e Square, e negli ultimi anni anche Spotify, Palantir e Asana. Il processo, rispetto a una classica IPO, può far risparmiare sulle commissioni bancarie e sul ...

