Wall Street, timido rimbalzo di Dow Jones e S&P 500. Piatto il Nasdaq (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,34%; sulla stessa linea, l'S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 4.362 punti. Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100 (-0,02%); in frazionale progresso l'S&P 100 (+0,27%). Il mercato americano sta quindi mettendo a segno un timido rimbalzo rispetto alle pesanti perdite di ieri. Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori utilities (+1,80%), beni di consumo per l'ufficio (+1,00%) e sanitario (+0,59%). Al top tra i giganti di Wall Street, Boeing (+3,36%), Merck (+1,54%), IBM (+1,17%) e Nike (+1,08%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su American Express, che prosegue le contrattazioni a -1,29%. Preda dei venditori ...

