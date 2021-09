Volley, Mondiali U18 femminili: Italia in finale, sfiderà la Russia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Non finsice il momento d’oro per il Volley Italiano. A Durango, in Messico, è arrivata la quarta finale di Coppa del Mondo U18 femminile per la Nazionale Italiana. Nella notte Italiana le azzurrine di Marco Mencarelli hanno battuto 3-0 (25-23, 25-18, 25-22) gli Stati Uniti. L’Italia è stata brava nel primo set a rimontare sugli Stati Uniti nelle fasi conclusive chiudendo sul 25-23. Nel secondo, invece, c’è il dominio (25-18). Anche nel terzo le ragazze di Marco Mencarelli hanno condotto il gioco e le avversarie solo nel finale hanno accorciato le distanze (25-22). La finale è in programma alle ore 3 di giovedì 30 settembre e la formazione tricolore si giocherà il titolo mondiale contro la Russia, vincitrice nell’altra ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 settembre 2021) Non finsice il momento d’oro per ilno. A Durango, in Messico, è arrivata la quartadi Coppa del Mondo U18 femminile per la Nazionalena. Nella nottena le azzurrine di Marco Mencarelli hanno battuto 3-0 (25-23, 25-18, 25-22) gli Stati Uniti. L’è stata brava nel primo set a rimontare sugli Stati Uniti nelle fasi conclusive chiudendo sul 25-23. Nel secondo, invece, c’è il dominio (25-18). Anche nel terzo le ragazze di Marco Mencarelli hanno condotto il gioco e le avversarie solo nelhanno accorciato le distanze (25-22). Laè in programma alle ore 3 di giovedì 30 settembre e la formazione tricolore si giocherà il titolo mondiale contro la, vincitrice nell’altra ...

