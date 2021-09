Volley | Marco Mencarelli | “L’Italia vuole la ciliegina Finale durissima | Russia forte a muro e in attacco”

(Di mercoledì 29 settembre 2021)ha travolto gli USA con un perentorio 3-0 e si è qualificata alladei Mondiali Under 18 difemminile. La nostra Nazionale scenderà in campo questa notte (ore 03.00 italiane) a Durango (Messico) per affrontare la temibile. Le azzurre puntano a salire sul tetto del Pianeta per la terza volta nella storia dopo i sigilli del 2015 e del 2017, ma Julia Ituma e compagne dovranno stare particolarmente attente a un avversario ostico e decisamente pericoloso. Il CTha analizzato la prestazione delle sue ragazze attraverso i canali federali: “è cresciuta molto durante la preparazione estiva e nel corso di questi Campionati del Mondo. Nel gruppo ci sono diverse debuttanti in maglia azzurra e questo torneo rappresenta per loro ...

Advertising

AGiambart : News dal #volley. Ai mondiali la nazionale U18 femminile allenata da Marco Mencarelli raggiunge la quarta finale co… - StreetNews24 : La Vero Volley Monza conclude al secondo posto la seconda edizione del Trofeo McDonalds’s di Imola. Alle ragazze gu… - luganomycity : RT @BadaraccoLugano: Lo scorso fine settimana il Volley #Lugano ha voluto dedicare il Premio città di Lugano a Marco Borradori. Un momento… - BadaraccoLugano : Lo scorso fine settimana il Volley #Lugano ha voluto dedicare il Premio città di Lugano a Marco Borradori. Un momen… - Nmarru : @vanabeau @tal_Marco niente sulla raffigurazione.. ma la statua in quel contesto fa schifo... Come fai a simboleg… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Marco

La Stampa

...il momento d'oro per ilitaliano. A Durango, in Messico, è arrivata la quarta finale di Coppa del Mondo U18 femminile per la Nazionale italiana. Nella notte italiana le azzurrine di...... finale dei Mondiali Under 18 difemminili 2021. La rassegna iridata in programma a Durango in Messico è giunto alla giornata clonclusiva e l'Italia guidata daMencarelli è in finale per ...L'Italia ha travolto gli USA con un perentorio 3-0 e si è qualificata alla Finale dei Mondiali Under 18 di volley femminile. La nostra Nazionale scenderà in campo questa notte (ore 03.00 italiane) a D ...Volley, Mondiali U18 femminili: l'Italia vola in finale e batte gli Stati Uniti. All'ultimo atto sfiderà la Russia per l'oro ...